Son dakika… Bakan Selçuk’tan köy okulları açıklaması!

Yüz yüze eğitimde yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir.”

SADECE KÖY OKULLARINDA TÜM KADEMELER AÇILIYOR

Alınan bu kararın ardından tüm sınıfları tamamen açılan tek okul, köy okulları oldu.

Türkiye’de 6 bin 200 köy okulu var. Eğitime tamamen kapalı köy okulu sayısı 17 bin.

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