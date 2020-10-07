Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Bakan Selçuk’tan köy okulları açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Sultan UÇAR
18:50 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Bakan Selçuk’tan köy okulları açıklaması!

Yüz yüze eğitimde yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir.”

SADECE KÖY OKULLARINDA TÜM KADEMELER AÇILIYOR

Alınan bu kararın ardından tüm sınıfları tamamen açılan tek okul, köy okulları oldu.

Türkiye’de 6 bin 200 köy okulu var. Eğitime tamamen kapalı köy okulu sayısı 17 bin.

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladıSon dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı İlginizi ÇekebilirSon dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
canlı Cumhurbaşkanı Milli Eğitim Bakanı öğrenci okul son dakika sosyal medya Türkiye yüz yüze
Son güncelleme: 18:53 07.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more