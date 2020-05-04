Son dakika… Bakan Selçuk’tan LGS açıklaması! Bu ilk kez olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında YKS’nin 27-28 Haziran’da, LGS’nin ise 20 Haziran’da yapılacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV’de katıldığı programda YKS ve LGS ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk şu ifadeleri kullandı;

KENDİ OKULUNDA SINAVA GİRECEKLER

*Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK’te YKS ile kararlar alıp uyguluyor. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek.

BİR İLK OLACAK

*Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

*Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu’nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşuları dikkat edilerek, Bilim Kurulu’na danışarak bir karar alınacak.

YANLARINDA REHBER ÖĞRETMEN OLACAK

*Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.

*Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.

1 DÖNEMDEN SORUMLU OLACAKLAR

*Sınavdaki sorular 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık. LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

*Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran’da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.

*Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran’da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.

*Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı.

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