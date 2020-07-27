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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasına yönelik flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması için her türlü hazırlığın dikkatle yapıldığını bildirdi.

11:42 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasına yönelik flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı son dakika
Son güncelleme: 11:50 27.07.2020
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