Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasına yönelik flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, &#8220;Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz&#8221; ifadelerini kullandı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. . İLGİLİ HABERBilim Kurulu Üyesi Tezer&#039;den okullarla ilgili önemli açıklama. . . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-bakandan-okullarin-acilmasina-yonelik-flas-aciklama-5954931","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-bakandan-okullarin-acilmasina-yonelik-flas-aciklama-5954931","pageType":"yazi","pageIdentifier":5954931,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Eu011fitim","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Milli Eu011fitim Bakanu0131 Selu00e7uk&#8217;tan okullaru0131n au00e7u0131lmasu0131na yu00f6nelik flau015f au00e7u0131klama"});aip('newsArticle', {"identifier":5954931,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-bakandan-okullarin-acilmasina-yonelik-flas-aciklama-5954931/","headline":"Son dakika&#8230; Milli Eu011fitim Bakanu0131 Selu00e7uk&#8217;tan okullaru0131n au00e7u0131lmasu0131na yu00f6nelik flau015f au00e7u0131klama","articleBody":"","articleSection":"Eu011fitim","keywords":"["Milli E\\u011fitim Bakan\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/27/iecrop/ziya-selcuk-depophotos-1_16_9_1595778211_16_9_1595839593.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-07-27 11:42:20","datePublished":"2020-07-27 11:42:20","dateModified":"2020-07-27 11:50:19","info":"{"seo_news":"false"}"});