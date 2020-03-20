Son dakika: Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan’da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın 6 Haziran’a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı’nı ise 5 Temmuz’a ertelendiğini duyurdu.

MEB NİSAN AYI SINAV TAKVİMİNİ DÜZENLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi.

Yeni sınav takvimini açıklayan Bakan Selçuk, “25 Nisan’da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nı (İOKBS) 6 Haziran 2020’ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan’da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020’ye erteledik” sınavların yeni tarihlerini de paylaştı.