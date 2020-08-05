Son dakika… Erdoğan görüşünü YÖK’e bildirdi: Kapatılması daha yararlı olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, psikoloji eğitimi hakkında bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat vermişti.

Talimat üzerine 4 Ağustos tarihinde toplanan kurul, ‘psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde’ bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

ERDOĞAN GÖRÜŞÜNÜ YÖK’E BİLDİRDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın rapor üzerine ‘Açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı’ yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) bildirdiğini açıkladı.

Altun sosyal medya hesabından şunları belirtti:

* Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.

* Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen “açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.