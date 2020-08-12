Son dakika…İl dışı atama sonuçları açıklandı! MEBBİS iller arası yer değiştirme sonuç ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çatısı altında görev alan öğretmenlerin merakla beklediği il dışı atama tercih sonuçları dakikalar önce açıklandı. 23 il için yapılabilen yer değişikliği başvuruları sonrası, atamaların detayları MEBBİS sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Öğretmenler il dışı tayin sonuçlarına haberimizde paylaştığımız MEBBİS giriş linkinden ulaşabilirler. İşte 2020 öğretmenlerin isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları…

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin, atamaları tamamlandı. İl dışı atama sonuçları MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik no ile sorgulanabilecek. İlişik kesme işlemleri ise 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlayacak.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇ EKRANI

MEB İLLER ARASI ATAMA SONUÇ SORGULAMA





Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri şu şekilde;

1. Aşama

Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020

2. Aşama

Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020

Atamalar : 25 Ağustos 2020

Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile boşalması muhtemel eğitim kurumlarından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle norm kadrosu boşalan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.