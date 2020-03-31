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Son dakika: LGS müfredatı ve konuları belli oldu! LGS’de hangi konular çıkacak?

LGS'ye katılacak adaylar için son dakika gelişmesi duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

15:23 -
Haberler Eğitim
Son dakika: LGS müfredatı ve konuları belli oldu! LGS’de hangi konular çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS’de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

LGS SORULARININ MÜFREDAT VE KAZANIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son güncelleme: 16:00 31.03.2020
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