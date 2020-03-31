Son dakika: LGS müfredatı ve konuları belli oldu! LGS’de hangi konular çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS’de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

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