Son dakika… MEB bursluluk sınavının tarihini değiştirdi

MEB&#8217;den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:. &#8220;6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen, 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı&#8217;nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.&#8221;. İLGİLİ HABERMEB açıkladı mı? Okullar ne zaman açılacak sorusu cevap arıyor.... . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-meb-bursluluk-sinavinin-tarihini-degistirdi-5828507","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-meb-bursluluk-sinavinin-tarihini-degistirdi-5828507","pageType":"yazi","pageIdentifier":5828507,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Eu011fitim","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; MEB bursluluk su0131navu0131nu0131n tarihini deu011fiu015ftirdi"});aip('newsArticle', {"identifier":5828507,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-meb-bursluluk-sinavinin-tarihini-degistirdi-5828507/","headline":"Son dakika&#8230; MEB bursluluk su0131navu0131nu0131n tarihini deu011fiu015ftirdi","articleBody":"","articleSection":"Eu011fitim","keywords":"["meb","Milli E\\u011fitim Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-05-21 17:03:03","datePublished":"2020-05-21 17:03:03","dateModified":"2020-05-21 17:23:11","info":"{"seo_news":"false"}"});