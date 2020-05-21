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Son dakika… MEB bursluluk sınavının tarihini değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın tarihi 6 Haziran'dan 5 Eylül'e ertelendi.

17:03 -
Haberler Eğitim
Son dakika… MEB bursluluk sınavının tarihini değiştirdi

MEB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen, 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.”

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meb Milli Eğitim Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 17:23 21.05.2020
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