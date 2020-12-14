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Son dakika… MEB’den anaokulları için yüz yüze eğitim kararı

MEB, ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu.

Güncellenme: 22:56, 14/12/2020
Haberler Eğitim
Son dakika… MEB’den anaokulları için yüz yüze eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından anaokullarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir” denildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:22:52,