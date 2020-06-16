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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta sonu LGS için okulların kapılarının öğrencilere açılacağını belirtti. Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır" ifadelerini kullandı.

19:47 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS açıklaması!

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Bu hafta sonu LGS için okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açıyoruz.

* Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler.

* 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev almış iken bu yıl 353 bin 158 öğretmenimiz ve 17 bin 990 rehber öğretmenimiz, sınav alanlarında bizlere yardımcı olacak.

* Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır.

Milli Eğitim Bakanı sınav son dakika Twitter
Son güncelleme: 20:03 16.06.2020
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