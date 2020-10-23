Son dakika… Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim’de Kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiğini duyurmuştu.

Erdoğan, açıklamasında “Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz” demişti.

AYRINTILAR AÇIKLANDI

MEB’ten yapılan yazılı açıklamada corona virüsü tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişlerin devam ettiği belirtilerek 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1’inci sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitimin başladığı hatırlatıldı.

HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Açıklamada, 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacak 3’üncü aşama uygulama programına ilişkin detayların 81 ile gönderilen yazıyla paylaşıldığı belirtildi.

Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5’inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak.

Lise 9’uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak.

Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE HANGİ DERSLER OLACAK?

Ortaokul 5’inci sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, İmam Hatip Ortaokul 5’inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9’uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı, okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

VELİLERİN YAZILI ONAYI ALINACAK

Ayrıca yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak, tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak. DHA

İlginizi Çekebilir Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması