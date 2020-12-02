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Son dakika… Milli Eğitim’den LGS ve YKS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:15, 02/12/2020
Haberler Eğitim
Son dakika… Milli Eğitim’den LGS ve YKS açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkezi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtildi.

ÖĞRENCİLER LGS VE YKS’DE TÜM MÜFREDATTAN SORUMLU

Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

* Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir.

* Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.

* Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır.

Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. (DHA)

LGS TARİHİ DUYURULMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda LGS hakkında açıklamalarda bulunan MEB sınav tarihini paylaşmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı sınav son dakika söz YKS
Yayınlanma Tarihi:09:50,
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