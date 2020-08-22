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Son dakika… ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den YKS tercih açıklaması! Üniversite tercih sonuçları için bu haftayı işaret etti

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçlarında tercih işlemleri ayın 14’ün tamamlanmıştı. Üniversite adayı öğrenciler, büyük bir merakla YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. İşte YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarıyla ilgili son bilgiler…

13:58 -
Haberler Eğitim
Son dakika… ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den YKS tercih açıklaması! Üniversite tercih sonuçları için bu haftayı işaret etti

YKS tercihlerini tamamlayan öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. YKS tercih işlemlerinin 14 Ağustos tarihinde bitmesiyle birlikte, öğrenciler yerleştikleri üniversiteyi merak etmeye başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, son dakika olarak YKS tercih sonuçları açıklamasında bulundu.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Halis Aygün şunları söyledi;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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Son güncelleme: 14:04 22.08.2020
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