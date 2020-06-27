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Son dakika… ÖSYM’den YKS açıklaması: Yasal süreç başlatıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığının görüldüğünü belirterek "Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

22:09 -
Haberler Eğitim
Son dakika… ÖSYM’den YKS açıklaması: Yasal süreç başlatıldı!

ÖSYM’nin açıklaması şöyle:

* 2020-YKS‘nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır.

* Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır.

* Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.

SORULARIN SIZDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ÖSYM’nin mühürlü kasalarında olması gereken ve YKS’de adaylara yöneltilen sorular arasında yer alan 4 sorunun fotoğrafının internette dolaşıma sokulduğu iddia edilmişti.

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ÖSYM sınav son dakika söz Türkiye YKS
Son güncelleme: 22:41 27.06.2020
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