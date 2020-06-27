Son dakika… ÖSYM’den YKS açıklaması: Yasal süreç başlatıldı!

ÖSYM’nin açıklaması şöyle:

* 2020-YKS‘nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır.

* Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır.

* Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.

SORULARIN SIZDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ÖSYM’nin mühürlü kasalarında olması gereken ve YKS’de adaylara yöneltilen sorular arasında yer alan 4 sorunun fotoğrafının internette dolaşıma sokulduğu iddia edilmişti.

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