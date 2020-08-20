Son dakika… Özel okul derneklerinden kritik açıklama!

ÖZDEBİR Başkanı Naci Atalay, ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, TÖZOK Başkanı F. Nurullah Dal, ÖZKURBİR Başkanı Hami Koç ve TÖDER Başkanı İbrahim Taşel tarafından corona virüsü salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Derneklerin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Aşağıda kurumsal kimlikleri beyan edilen özel okul dernekleri, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle, eğitim öğretim faaliyetlerinde yaşanan olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak tüm üyelerine aşağıda belirtilen önerileri sunma kararı almıştır.

* Bilindiği gibi okullarımız, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren kısmi ya da tam zamanlı yüz yüze eğitim vermeye başlayacaktır. Bu hususta gerekli tüm hazırlıklarımızı titizlikle yürütmekteyiz.

* Ancak mücbir sebeplerden ötürü okullarımızın tam zamanlı uzaktan eğitime geçmesi durumunda:

* Daha önce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmışsa iade ya da mahsup yoluna gidilmelidir.

* Yüz yüze eğitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sözleşmede yer alan ücret üzerinden birim ücretlerde, uzaktan öğretim süresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmelidir.

* Bu konudaki hesaplamalar telafi dönemi bittikten sonra öğretim yılı sonunda yapılabilir.

* Kurumlar, yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeli, bu indirim oranlarını yanıltıcı bir reklam ya da haksız rekabet aracı olarak kullanmamalıdır. Derneklerimizin, bu konuyu ve verilen sözleri yakından takip edeceği bilinmelidir.

* Özel okullar olarak amacımız, öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan sürdürmesi için gerekli koşulları ve hizmetleri harfiyen yerine getirmektir. Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları için fedakârlık yılı olarak kabul edilmelidir.

* Belirttiğimiz ilkelere bağlı kalarak velilerimizle güç birliği içinde, sürdürülebilir bir yol haritası ortaya koyacağımızı beyan ederiz.