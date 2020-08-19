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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan okulların açılmasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Okulların kademelendirme tarzıyla açılması olabilir ama biz 21'inde bir şekilde başlamasını düşünüyoruz" dedi.

20:41 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan okulların açılmasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca okulların açılmasıyla ilgili şunları söyledi:

*Milli Eğitim Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Biz 21 Eylül’de doğrusu okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Kademelendirme tarzında olur.

*Bunu da zannediyorum, önümüzdeki haftalar Milli Eğitim Bakanlığı da netleştirerek açıklaması yapılır.

*Bazı sınıfların eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz. 21’inde temelde başlamanın esas, eğer salgındaki seyir farklı olursa kademelendirme yöntemiyle Bilim Kurulu’muzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelmiş oluruz.

*Gerektiğinde online, hibrit gibi yöntemler olabilir. Ama biz 21’inde başlaması şeklinde düşünüyoruz.

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Son güncelleme: 20:56 19.08.2020
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