Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan okulların açılmasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca okulların açılmasıyla ilgili şunları söyledi:

*Milli Eğitim Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Biz 21 Eylül’de doğrusu okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Kademelendirme tarzında olur.

*Bunu da zannediyorum, önümüzdeki haftalar Milli Eğitim Bakanlığı da netleştirerek açıklaması yapılır.

*Bazı sınıfların eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz. 21’inde temelde başlamanın esas, eğer salgındaki seyir farklı olursa kademelendirme yöntemiyle Bilim Kurulu’muzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelmiş oluruz.

*Gerektiğinde online, hibrit gibi yöntemler olabilir. Ama biz 21’inde başlaması şeklinde düşünüyoruz.