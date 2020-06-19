Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sorumluluk sınavı ertelendi mi? Sorumluluk sınavı ne zaman?

Lise öğrencileri içi uygulanan sorumluluk sınavı hakkında Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran’dan açıklama geldi. Safran, sorumluk sınavının Eylül ayına ertelendiğini açıkladı. Peki, sorumluluk sınavına kimler girecek? İşte sorumluluk sınavı ile ilgili son gelişmeler…

11:53 -
Haberler Eğitim
Sorumluluk sınavı ertelendi mi? Sorumluluk sınavı ne zaman?

Lise öğrencileri için uygulanan sorumluluk sınavlarına, lise öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin girmesi gerektiği açıklanmıştı. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, sorumluluk sınavlarıyla ilgili yapılan değişikliği açıkladı. İşte detaylar…

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Daha önce 22-30 Haziran'dan tüm lise öğrencilerine yapılacağı açıklanan sorumluluk sınavına, yine aynı tarihlerde sadece lise son sınıf öğrencileri girecek. Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran'ın açıklaması şu şekilde;

“Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'nci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more