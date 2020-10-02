SÖZCÜ yazmıştı! Köy okullarının açılışı için 10 öğrenci şartı kalktı

Yeni düzenlemede; “Birleştirilmiş Sınıf” vurgusu yapılarak, geçmişte köy okulu açılabilmesi için şart olan en az 10 öğrenci olması gerektiğiyle ilgili madde de esnetildi.

Yeni düzenlemeye göre ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri hâlinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda bakanlıkça bu ilkokulların açılması kararı alındı.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

MEB, “Kurum açma, Kapatma ve Ad Verme” adlı yönetmeliğin 6. maddesi ve 2. fırkasını değiştirdi. Resmî Gazete’de de yayımlanan yeni düzenlemede “Birleştirilmiş Sınıf” vurgusu yapıldığı görüldü. Böylece köy okullarının açılışıyla ilgili ilk kararlı adım da atılmış oldu.

Köy okulları kapalı olduğu için devlet taşımalı eğitim için 2020 yılında servis ve yemek dahil 10,5 milyar TL harcadı.

İŞTE KÖY OKULLARININ ÖNÜNÜ AÇAN YENİ YÖNETMELİK

İlkokulun açılabilmesi için gerekli şartlar şöyle sıralandı:

* Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması gerekir.

* İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması gerekir.

* İlkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10'un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri hâlinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.

* Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir.

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