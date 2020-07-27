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Sözel puan türü ile öğrenci alan bölümler: 2 ve 4 yıllık sözel programlar hangileri?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS’de puanlar açıklandı. Elde ettikleri puana göre seçtikleri bölümlere yerleşecek olan öğrenciler sözel puanına göre tercih edebilecekleri lisans bölümlerini araştırmaya başladı. İşte 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna göre Sözel puan türüyle girilebilecek lisans bölümleri…

12:45 -
Haberler Eğitim
Sözel puan türü ile öğrenci alan bölümler: 2 ve 4 yıllık sözel programlar hangileri?

YKS 2020 puanlarını öğrenciler tercihlerini şekillendirmeye başladı. Üniversite puanları için araştırmalarını sürdürürken sözel bölümlerini inceliyor. Peki, tercih kılavuzunda sözel bölümleri neler?

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban PuanlarıÖğretim
Süresi		Puan
Türü
Animasyon ve Oyun Tasarımı4SÖZ
Arkeoloji ve Sanat Tarihi4SÖZ
Azerbaycan Dili Öğretmenliği4SÖZ
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı4SÖZ
Basın ve Yayın4SÖZ
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi4SÖZ
Coğrafya4SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği4SÖZ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları4SÖZ
Çerkez Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Çizgi Film ve Animasyon4SÖZ
El Sanatları4SÖZ
Film Tasarım ve Yazarlık4SÖZ
Film Tasarım ve Yönetmenliği4SÖZ
Film Tasarımı4SÖZ
Fotoğraf4SÖZ
Fotoğraf ve Video4SÖZ
Gastronomi4SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları4SÖZ
Gazetecilik4SÖZ
Geleneksel Türk Sanatları4SÖZ
Görsel İletişim4SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı4SÖZ
Görsel Sanatlar4SÖZ
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı4SÖZ
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı4SÖZ
Halkbilim4SÖZ
Halkla İlişkiler4SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım4SÖZ
Hititoloji4SÖZ
İlahiyat4SÖZ
İletişim4SÖZ
İletişim Bilimleri4SÖZ
İletişim Sanatları4SÖZ
İletişim Tasarımı4SÖZ
İletişim Tasarımı ve Medya4SÖZ
İletişim Tasarımı ve Yönetimi4SÖZ
İletişim ve Tasarım4SÖZ
İslam Bilimleri4SÖZ
İslami İlimler4SÖZ
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi4SÖZ
Kültür ve İletişim Bilimleri4SÖZ
Kürt Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Medya ve Görsel Sanatlar4SÖZ
Medya ve İletişim4SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği4SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği4SÖZ
Radyo ve Televizyon4SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema4SÖZ
Reklam Tasarımı ve İletişimi4SÖZ
Reklamcılık4SÖZ
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler4SÖZ
Rekreasyon Yönetimi4SÖZ
Sanat Tarihi4SÖZ
Sanat ve Kültür Yönetimi4SÖZ
Sanat Yönetimi4SÖZ
Sinema ve Dijital Medya4SÖZ
Sinema ve Televizyon4SÖZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4SÖZ
Sümeroloji4SÖZ
Süryani Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Tarih4SÖZ
Tarih Öğretmenliği4SÖZ
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı4SÖZ
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji4SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı4SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4SÖZ
Türk Halkbilimi4SÖZ
Türkçe Öğretmenliği4SÖZ
Türkoloji4SÖZ
Yeni Medya4SÖZ
Yeni Medya ve Gazetecilik4SÖZ
Yeni Medya ve İletişim4SÖZ
Zaza Dili ve Edebiyatı4SÖZ

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet
Aşçılık
Basın ve Yayıncılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Görsel İletişim
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler

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