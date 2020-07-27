Sözel puan türü ile öğrenci alan bölümler: 2 ve 4 yıllık sözel programlar hangileri?

YKS 2020 puanlarını öğrenciler tercihlerini şekillendirmeye başladı. Üniversite puanları için araştırmalarını sürdürürken sözel bölümlerini inceliyor. Peki, tercih kılavuzunda sözel bölümleri neler?
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
|4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Animasyon ve Oyun Tasarımı
|4
|SÖZ
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|Azerbaycan Dili Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Basın ve Yayın
|4
|SÖZ
|Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
|4
|SÖZ
|Coğrafya
|4
|SÖZ
|Coğrafya Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|4
|SÖZ
|Çerkez Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Çizgi Film ve Animasyon
|4
|SÖZ
|El Sanatları
|4
|SÖZ
|Film Tasarım ve Yazarlık
|4
|SÖZ
|Film Tasarım ve Yönetmenliği
|4
|SÖZ
|Film Tasarımı
|4
|SÖZ
|Fotoğraf
|4
|SÖZ
|Fotoğraf ve Video
|4
|SÖZ
|Gastronomi
|4
|SÖZ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4
|SÖZ
|Gazetecilik
|4
|SÖZ
|Geleneksel Türk Sanatları
|4
|SÖZ
|Görsel İletişim
|4
|SÖZ
|Görsel İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|Görsel Sanatlar
|4
|SÖZ
|Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|Halkbilim
|4
|SÖZ
|Halkla İlişkiler
|4
|SÖZ
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|4
|SÖZ
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4
|SÖZ
|Hititoloji
|4
|SÖZ
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|İletişim
|4
|SÖZ
|İletişim Bilimleri
|4
|SÖZ
|İletişim Sanatları
|4
|SÖZ
|İletişim Tasarımı
|4
|SÖZ
|İletişim Tasarımı ve Medya
|4
|SÖZ
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|4
|SÖZ
|İletişim ve Tasarım
|4
|SÖZ
|İslam Bilimleri
|4
|SÖZ
|İslami İlimler
|4
|SÖZ
|Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
|4
|SÖZ
|Kültür ve İletişim Bilimleri
|4
|SÖZ
|Kürt Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Medya ve Görsel Sanatlar
|4
|SÖZ
|Medya ve İletişim
|4
|SÖZ
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Radyo ve Televizyon
|4
|SÖZ
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|SÖZ
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
|4
|SÖZ
|Reklamcılık
|4
|SÖZ
|Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
|4
|SÖZ
|Rekreasyon Yönetimi
|4
|SÖZ
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|Sanat ve Kültür Yönetimi
|4
|SÖZ
|Sanat Yönetimi
|4
|SÖZ
|Sinema ve Dijital Medya
|4
|SÖZ
|Sinema ve Televizyon
|4
|SÖZ
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Sümeroloji
|4
|SÖZ
|Süryani Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Tarih
|4
|SÖZ
|Tarih Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
|4
|SÖZ
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|4
|SÖZ
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Türk Halkbilimi
|4
|SÖZ
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|Türkoloji
|4
|SÖZ
|Yeni Medya
|4
|SÖZ
|Yeni Medya ve Gazetecilik
|4
|SÖZ
|Yeni Medya ve İletişim
|4
|SÖZ
|Zaza Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Basın ve Yayıncılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Görsel İletişim
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler