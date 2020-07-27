Sözel puan türü ile öğrenci alan bölümler: 2 ve 4 yıllık sözel programlar hangileri?

YKS 2020 puanlarını öğrenciler tercihlerini şekillendirmeye başladı. Üniversite puanları için araştırmalarını sürdürürken sözel bölümlerini inceliyor. Peki, tercih kılavuzunda sözel bölümleri neler?

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Basın ve Yayıncılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Görsel İletişim

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler