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Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

Sözleşmeli öğretmenlik için adaylar ön başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamladı. MEB bünyesindeki okullarda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar mülakat tarihlerini merak ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ne zaman?

20:46 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurular tamamlandı. Ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKATI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen alımı için adayların gireceği sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Sözlü sınavları ise Şubat ayının 5-22 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 25 Şubat’ta duyurulacak. Mart ayında tercihlerin alınmasının ardından 18 Mart’ta atama sonuçları açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI TAKVİMİ

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