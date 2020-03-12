Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor? Tercih başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınacak olan sözleşmeli öğretmen atama tercihleri için başvuru süreci sürüyor. MEB bünyesindeki okullarda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA TERCİH EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ E-DEVLET'TE

Sözleşmeli Öğretmen Ataması (Ocak 2020) kapsamında 9-13 Mart tarihleri arasında alınacak olan kurum tercih başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden kişisel şifre kullanılarak alınmaktadır.

Kurum tercihleri kayıt işlemi tamamlandıktan sonra il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından ayrıca onay işlemi yapılmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2020 sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzuna göre, atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.