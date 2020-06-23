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Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen adaylarının gireceği sözlü sınav yerleri dün itibariyle MEB tarafından açıklandı. Daha önce paylaşılan atama takvimine göre ilerleyen atama sürecinde öğretmenler sözlü sınavın başlayacağı tarihi bekliyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?

10:12 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurusunu gerçekleştiren adaylar sözlü sınav yerlerini öğrendi. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerlerinin açıklanmasının ardından mülakatlar, 6-25 Temmuz’da yapılacak. İşte sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen adaylarını sözlü sınavı 6 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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