Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurusunu gerçekleştiren adaylar sözlü sınav yerlerini öğrendi. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerlerinin açıklanmasının ardından mülakatlar, 6-25 Temmuz’da yapılacak. İşte sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI
2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ
2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmen adaylarını sözlü sınavı 6 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.