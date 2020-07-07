Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman bitiyor? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Haziran'dan başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 12 Haziran'da sona ermişti. Açıklanan atama takvimine göre 6 Temmuz tarihinde ise sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlar başladı. Gözler artık sözlü sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihte…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmen adaylarını sözlü sınavı 6 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava giren adayların sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.