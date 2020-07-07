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Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman bitiyor? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen adayları için mülakatlar dün itibariyle başladı. Temmuz ayının 25'ine kadar sürecek olan sözlü sınav ardından atama tercihleri yapılacak. Peki sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

11:54 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman bitiyor? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Haziran'dan başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 12 Haziran'da sona ermişti. Açıklanan atama takvimine göre 6 Temmuz tarihinde ise sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlar başladı. Gözler artık sözlü sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihte…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ EKRANI

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen adaylarını sözlü sınavı 6 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava giren adayların sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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