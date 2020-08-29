Sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları listesi… Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı. Toplam 60 alanda yapılacak öğretmen atamaları için başvurular E-Devlet ve MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları kontenjanları da yayınlandı…

ATAMA KONTENJANLARI LİSTESİ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları bugün başladı ve 31 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2020’de açıklanacak.

ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI