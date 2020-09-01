Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 20 bin öğretmenin atama sonuçlarını çekilecek kura sonucunda açıklayacak. 28 Ağustos'ta başlayan tercih işlemleri dün itibariyle sonuçlanmıştı. 60 farklı branş dalında yapılacak öğretmen atamasının kurası bugün saat 14.00'da başlayacak.

E DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SORGULAMA

EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ALINACAK

En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.