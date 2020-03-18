Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bekleniyor! 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları personel.meb.gov.tr’de!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere ataması yapılan öğretmenlerin sonuçları bugün belli oluyor. MEB’in yayımladığı kılavuza göre sözleşmeli öğretmen atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandığında sayfamızda yer alacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları henüz belli olmadı. MEB’in sonuçları kıs süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında personel.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ EKRANI

Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta

adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif

olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

– Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

– Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

– Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

– Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

– Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

– Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.