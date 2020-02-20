Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Bakan Selçuk’tan 20 bin ek öğretmen atama müjdesi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına öğretmen atama süreci devam ediyor. Sözlü mülakatlar 22 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Sonuçlar ise 25 Şubat’ta açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlikte sözlü sınav sonuçlarının ilanı sonrası ise atama tercih işlemleri başlayacak. Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 20 bin atama daha yapılacağını açıkladı. Peki sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve detaylı açıklamalar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavlar 22 Şubat tarihinde tamamlanacak. Sınav sonuçları ise 25 Şubat 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öğretmen atamalarında tercih dönemi ise 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak.

BAKAN SELÇUK’TAN TEŞEKKÜR MESAJINA YANIT

Bakan Selçuk: “Bizim için asıl teşekkür çocukların ve öğretmenlerin güzündeki ışıktır”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili teşekkür mesajlarına twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılında 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili açıklama yapmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı. Öğretmen adaylarının, twitter üzerinden teşekkür mesajlarına ise Bakan Selçuk, “#tesekkürlerziyahocam diyen gençler; umarım bugün duyduğunuz heyecanı meslek hayatınız boyunca duymak ve korumak için çabalarsınız. Bizim için asıl teşekkür çocukların ve öğretmenin gözündeki ışıktır” diye cevap verdi.

BAKAN SELÇUK’TAN, 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI PAYLAŞIMI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin ek öğretmen ataması yapacaklarını hatırlatarak, “Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter mesajında ayrıca, 20 bin ek öğretmen ataması sürecinde eğitim ailesinin ihtiyaçlarına hassasiyetle sahip çıktığını belirttiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a da Milli Eğitim Bakanlığı adına teşekkür etti.

DHA-İHA