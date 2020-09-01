Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında sonuç günü!

20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları bugün belli olacak. Sonuçların açıklanacağı saate dair herhangi bir bilgi verilmese de bugün mesai saatleri içerisinde açıklanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SAYFASI

PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE FARKLI ŞARTLAR DEVREYE GİRİYOR

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ALINACAK

En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.