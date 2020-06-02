Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı… Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları ve başvuru tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilecek olan öğretmenlerin başvuru ve sözlü sınav tercih tarihleri belli oldu. 12 Haziran tarihine kadar devam edecek sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SAYFASI

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ







SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 60 ALANDA OLACAK

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.