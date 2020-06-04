Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi ve başvuru ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmen alımı için başvurular 1 Haziran'da başladı. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik için başvuru tarihlerini ve başvurunun nasıl yapılacağını internette araştırıyor. İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik alımı için belirlenen tarihler…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ

19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz’da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz’da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos’ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos’ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos’ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURU SAYFASI





SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 60 ALANDA OLACAK

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90’ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.