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Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için yarın son gün…

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen alımı yapılacağını açıklamıştı. Bakanlığın bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 1 Haziran’da başladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları yarın son bulacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi ve başvuru ekranı…

10:24 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için yarın son gün…

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan öğretmen adayları, başvuru takvimini ve sözlü sınav yerlerini merak ediyor. 1 Haziran'da başlayan başvurular yarın (12 Haziran) son bulacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili son bilgiler…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ

19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz’da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz’da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos’ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos’ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos’ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURU SAYFASI

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