Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

Öğretmen olmak eğitimini alan ve KPSS sınavından yeterli puanı alan öğretmen adayları, 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınava tabii tutuldu. Şimdi gözler sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen alımı için sözlü mülakat sınavlarını tamamladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada sonuçların bugün (28 Temmuz) tarihinde açıklanacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, akşam saatlerinde sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını erişime açması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Bugün açıklanacak sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla birlikte, öğretmen adaylarının itiraz süresi başlayacak. Bakanlık, sonuçlara itirazları 10 Ağustos tarihine kadar inceleyecek. Sonrasında ise 31 Ağustos tarihinde öğretmenlerin tercihleri başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ise 8 Eylül'de ilan edilecek.