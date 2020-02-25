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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik 2020 mülakat sonuçları sorgu ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı. Binlerce öğretmen adayının mülakatta başarılı olmaları halinde tercihlerini gelecek günlerde gerçekleştirecek. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve tercih tarihleri...

12:19 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik 2020 mülakat sonuçları sorgu ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi ve mülakat sonuçları açıklandı. Binlerce sözleşmeli öğretmenlik adayı mülakat sonuçları için heyecanla bekliyordu. Günün erken saatlerinden itibaren MEB duyuru sayfasında sözlü sınav müjdesi isteyen adaylar için heyecan doruğa çıktı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları öğlen saatlerinde açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öğretmenlik atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar işlemin ardından tercih sonuçlarını bekleyecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

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