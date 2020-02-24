Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB atama takvimi…

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 9-13 Mart tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 18 Mart’ta yapılacak. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin ek öğretmen ataması yapacaklarını hatırlatarak, “Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.