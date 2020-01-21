Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! E-Devlet mülakat yerleri sorgulama

Binlerce öğretmen adayı, e-Devlet üzerinden sözlü mülakat yerlerini öğrendikten sonra Şubat ayının 5 ile 22 tarihleri arasında sözlü sınava girecek. Sözlü mülakat sonuçları ile 25 Şubat’a açıklanacak. Mart ayında tercihlerin alınmasının ardından 18 Mart’ta atama sonuçları açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMENLERİN TERCİH SAYISI ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40’a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41’inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.