Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Mülakat yerleri meb.gov.tr üzerinden duyurulacak

MEB bünyesindeki okullarda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihlerini bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün MEB resmi sitesi olan meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen alımı için adayların gireceği sınav merkezleri 21 Ocak’ta yani bugün ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınavları ise Şubat ayının 5-22 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 25 Şubat'ta duyurulacak. Mart ayında tercihlerin alınmasının ardından 18 Mart'ta atama sonuçları açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI TAKVİMİ