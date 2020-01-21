Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı!

MEB tarafından uygulanacak olan sözlü sınav mülakat yerleri belli oldu. Mülakat yerleri e-Devlet ve meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile mülakat yerlerini sorgulayabilirler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 25 Şubat’ta duyurulacak. Mart ayında tercihlerin alınmasının ardından 18 Mart’ta atama sonuçları açıklanacak.

SÖZLÜ SINAV HAKKINDA BİLGİLER

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak

adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3'te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye

tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek;

sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.