Sözleşmeli öğretmenlik son başvuru tarihi ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi ve başvuru ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını açıklamıştı. 1 Haziran'dan başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 12 Haziran'a kadar devam edecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik içi başvuru yapan öğretmenler, sözlü sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ

19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini işaretleyecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İLK ATAMA BAŞVURU SAYFASI