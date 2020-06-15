Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezleri ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmenlik takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav için geri sayım başladı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezleri 22 Haziran 2020 tarihinde ilan edilecek. İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik takvimi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav merkezlerinin 22 Haziran’da ilan edileceği duyuruldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve atama kılavuzuna göre, sözlü sınavlar 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.