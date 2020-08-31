Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu için son gün! Sözleşmeli öğretmenlik kontenjan listesi…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli pozisyonlarında görev alacak öğretmenlerin atama tercih başvurularında son gün geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih başvuruları 28-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında MEBBİS ve E-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte kontenjan listesi ve başvurulara dair merak edilenler…

ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI

ATAMA KONTENJANLARI LİSTESİ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve 31 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2020'de açıklanacak.

ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

– Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

– Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

– Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

– Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri

öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.