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Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları sürüyor. Mülakatlarını tamamlayan adaylar sözlü sınavlar ne zaman sona erecek merak ediyor. Açıklanan atama takvimine göre 28 Temmuz tarihinde ise sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklanacak. İşte sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı detayları...

15:16 -
Haberler Eğitim
Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi

Sözleşmeli öğretmen adayları için mülakatlar devam ediyor. Temmuz ayının 25'ine kadar sürecek olan sözlü sınav ardından atama tercihleri yapılacak. Peki sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen adaylarını sözlü sınavı 6 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava giren adayların sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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