Süper zekalar ortada kaldı!

İlk ve orta dereceli okullarda, daha önce yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve 1'inci sınıflarda yüzde 70 oranında okula devam sağlandı. Velisi onay vermeyen yaklaşık 350 bin öğrenci okula gidemedi. 12 Ekim'de ise 2. sınıf, 3. sınıf 4. sınıf ile 2021'de merkezi sistemle yapılacak olan LGS' ye girecek olan 8'inci sınıflar ve YKS' ye girecek 12'nci sınıflar ve köy okulları kademeli olarak ders başı yapacak. Velilerin de çocuklarını okula gönderme/göndermeme nedenlerinin yer aldığı, “Veli Taahhütname Dilekçesi”ni imzalaması gerekiyor.

ANADOLU'DA 218 BİN YATAK BOŞ

Ancak, veli onayı dışında okula gidebilmek için bir de yatılı okul sorunu ortaya çıktı. Yurt genelinde ilk ve orta dereceli 3 bin 65 okulda 546 bin 290 öğrenci kapasiteli yatılı okul var. Buralarda 165 bin 301'i kız, toplam 328 bin 141 öğrenci yatılı okuyor. Anadolu'nun dört bir yanındaki yurtlarda 218 bin 149 yatak boş.

İSTANBUL'DA YATAK YOK

Sınavda yüzde 1'e girerek İstanbul, Ankara ve İzmir'de aralarında İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Lisesi, Vefa Lisesi ve İstanbul Kadıköy Fen Lisesi gibi ülkenin en iyi Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerini kazanan şampiyonlar ise pansiyon sorunu nedeniyle okula başlayamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

CEMAAT YURTLARI KORKUSU

8 yıl önce okula erken başlatılan 60 aylıklar nedeniyle bu yıl LGS'ye fazladan 600 bin öğrenci girmişti. Öğrencilerin açıkta kalmaması için okul kapasitesini yüzde 53 artıran Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alan yatılı okulların pansiyon kapasitesini artırmadı. Mevcut pansiyonları da deprem ya da tadilat gibi gerekçelerle 4-5 yıldır kapalı olan tarihi liseleri kazanan öğrenciler halen mezun dernekleri veya okul vakıflarının kiraladığı özel yurtlarda kalıyor. Bazı veliler ise okul idarelerinin çocuklarını yönlendirdiği özel yurtların tarikat bağlantısı olması endişesiyle, okulu bırakıp çocuklarını alıp memleketlerine dönmeyi düşünüyor.

45 FEN LİSELİ ORTADA KALDI

Çocukları, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ni kazanan aileler, barınma sorununu çözmek için Cumhurbaşkanlığına kadar yaptığı başvurulardan sonuç alamadı. Okulda halen 1 kız ve 1 erkek öğrenci yurdu var. 32 erkek öğrenci yurda kabul edilirken, 45 öğrenci ‘yer yok' denilerek, yatılıya alınmadı. Okul yönetimi özel yurtlara yönlendirerek yardımcı olmaya çalışsa da, velilerin özel yurtlarla ilgili endişelerini giderecek bir güvenlik teminatı verilmiyor.

VELİLER NE DİYOR?

Diyarbakır'dan Dr. Murat Akın, “Oğlum, çok yüksek bir puanla hatta yüzde 1'lik dilime girerek, burayı kazandı. Özel okullar tam burs veriyordu. Fen lisesi hayaliyle, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ne yazdırdık. Şimdi okullar açılıyor ama bizim çocuklarımızın bırakın okulu, okula gidebilmek için başlarını koyacakları pansiyonda bir yatakları-yastıkları yok. Bizimle aynı durumu yaşayan Anadolu'dan ülkenin en başarılı 45 çocuğu var. Biz böyle hayal etmemiştik. 1.5 aydır çözüm arıyoruz. Çalmadık kapı kalmadı. 14 yaşındaki çocuklara, ev tutmamız bile önerildi. Aileler, çocuklarını okuldan alıp memleketlerine dönmek zorunda kalacak. Geleceğin bilim insanlarının, okul başlamadan fen lisesi hayalleri yıkıldı. Ülkemiz adına büyük bir kayıp. Çok üzgünüz.” dedi.

İSTANBUL ERKEK 4 YILDIR KAPALI

– İstanbul Erkek Lisesi pansiyonu yaklaşık 4 yıldır kapalı. İstanbul Erkek Liseliler Mezunlar Derneği (İELDER) girişimiyle iş insanı Murat Ülker binayı yaptırdı. Pansiyonun iç tefrişatını da yine mezunlar kampanyalarla yaptırıyor.

VEFA'DA NELER OLUYOR?

– Vefa Lisesinin, kız öğrenci pansiyonunun da tadilat nedeniyle kapatılması şu sıralar gündemde. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, erkek öğrenciler için bir yurt kiralamaya çalışıyor. Öğrenciler, özel yurtlara yönlendirilirken, veliler yönlendirilen yurtların tarikat yurdu olmasından endişe ediyor.

KABATAŞ ERKEK 4 YILDIR TADİLATTA

– Kabataş Erkek Lisesinin 300 öğrenci kapasiteli yurdu, deprem tadilatı nedeniyle 4 yıl önce kapatıldı. Tadilat sürüyor. Erkek öğrenciler, vakfın Üsküdar'da yaptırdığı bir binada, kız öğrenciler, Ortaköy Zübeyde Hanım Meslek Lisesi yurdunda kalıyor.

İSTANBUL'DA PANSİYONLU 69 OKUL VAR

– 12 Fen Lisesi, 3 Sosyal Bilimler Lisesi, 8 Anadolu Lisesi (Karma),2 Kız Anadolu Lisesi, 5 Mesleki ve Teknik Lise, 1 Kız Meslek Lisesi, 38 İmam Hatip Lisesi.