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Süt izni öğretmenlerin burnundan geldi

Bebeklerini daha fazla emzirebilmek için 4 aylık doğum izninden sonra ücretsiz izne çıkan öğretmenlerin geri dönmeleri sınırlandırıldı.

13:02 -
Haberler Eğitim
Süt izni öğretmenlerin burnundan geldi

Corona virüsü nedeniyle eşleri de işsiz kalan öğretmenler mağdur oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, “Eşi işsiz kalanlar başlatılacak” dese de, bazı illerde valiliklerin başlatmadığı ortaya çıktı.

ÖĞRETMENLER NE DİYOR?

E.S: Eşim kuaför. İş yeri salgın nedeniyle kapandı. 8 yaşında, 6 yaşında ve 6 aylık 3 çocukla ne yapacağımızı bilmiyoruz. ‘MEB'den resmi yazı gelmezse, dönemezsin' diyorlar.

S.Ş: İki çocukla ortada kaldım. Çok mağdurum. Milli Eğitim'e, anlattım. Kimse dinlemiyor.

S.B:  Türkiye'de tek corona vakası yokken, 9 Mart'ta dilekçe verdim. 13 Mart'ta dönüşler durdu, reddedildi. Krediyle, ev aldık. Ödeyemiyoruz. Ne yapacağız, bilmiyoruz.

Son güncelleme: 13:03 01.05.2020
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