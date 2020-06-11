Takdir, teşekkür belgesi verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak?

Okulların kapanış tarihi gelirken beklenen açıklama geldi. Karnelerle ilgili yayınlanan genelgede, liselerde sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlarda bilgilendirme yapıldı. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak. Yani ikinci dönem notları geçerli olmayacak.

KARNELER NASIL ALINACAK?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı. Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek.

Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek, “teşekkür”, “takdir”, “onur” ve “üstün” başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yoğunluk oluşmaması için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci sayısı dikkate alınarak 22 Haziran’dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

SORUMLULUK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran’da gerçekleştirilirken yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12’nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı belirtildi.