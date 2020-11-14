Tarih bölümü için ilahiyat mezunu şartı

Üniversitelerde ‘Adrese teslim kadro' ilanları devam ediyor. Konya Karatay Üniversitesi de kişiye özel bir ilanla gündeme geldi. Üniversite Tarih Bölümü için açtığı kadroya, “İlahiyat mezunu olmak” koşulu koydu. Tarih Bölümü araştırma görevlisi olabilmek için “İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olma” şartı aranacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü için de “İslami İlimler mezunu olma” şartı istedi. Üniversite Tarih Bölümü ilanında şu şartları koydu: “İlahiyat mezunu olmak. İslam Tarihi yüksek lisansı yapıyor olmak. ALES sözelden 70 ve yabancı dil sınavından en az 50 puan almak veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından denk bir puan almış olmak.”