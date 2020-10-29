TED’de ‘Cumhuriyet yolunda’ coşkusu

Türkiye'nin kültür, sanat yaşamına damga vurmuş isimlerin katılacağı, “Cumhuriyet Yolunda” gösterimi için Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Atatürk önderliğinde Samsun'da başlayan Millî Mücadelemizi saygıyla anarken müzik ve danslarla keyifli bir zaman yolculuğuna çıkacağız” dedi.

Türkiye'nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ın Cumhuriyet'i, oyuncu Songül Öden'in Cumhuriyet ve Kadın konusunu ele alacağı gösterimde, dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay Türk Marşı'nı çalacak, Tan Sağtürk zeybek, Meriç Sümen ve Tunca Bakan da valsleriyle gösterimde yer alacak.

Cem Adrian, Ahmet Baran, Şevval Sam ve Şenol Talınlı gibi ünlü seslerden Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eserler Türk Eğitim Derneği'nin Youtube kanalında izlenebilecek.

Projede gönüllü olarak yer alanların adlarının yaşatılması için Türk Eğitim Derneği her bir isim adına bir burslu öğrenci okutacak.