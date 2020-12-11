Tek sınav notuyla karne verilecek

NTV’de soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin konusunun önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında yeniden gündeme alınacağını söylmedi. Selçuk, “Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile temas halinde olduklarını kaydeden Selçuk, “Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz. 4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin” diye konuştu.

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında diyen Selçuk şöyle devam etti:

“22 Ocak’ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz. Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor. 150 bin tablet dağıtıldı, Ocak’ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.”

Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin değerlendirmenin gelecek hafta yapılacağını kaydeden Selçuk, LFG ve YKS müefradı için ise “EBA’nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü. Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var” değerlendirmesini yaptı.

ÖĞRETMEN ATAMASI

Selçuk “Öğretmen ataması yapılacak mı” sorusunu ise “İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil” şeklinde cevapladı.