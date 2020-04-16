Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi nasıl olacak?

Corona virüsü salgının başlamasıyla birlikte uzaktan eğitime en erken başlayan ülkelerden biri olan Türkiye’de telafi eğitimi geçiş için Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına TBMM’de kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da telafi eğitim süreci ve yaz tatili ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak.

Hızlandırılmış bir şekilde ilerleyen telafi eğitimi dönem tekrarı şeklinde olmayacak.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzmanlar, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve tamamlayıcı bir eğitim olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağından hareketle eğitim uzmanları, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşamaması gerekli olduğu düşünülüyor.

Bakan Selçuk, “TBMM’de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” açıklamasını yaptı.