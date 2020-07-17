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Tercih sürecinde önem taşıyor… YEP nedir? Yerleştirme puanı hesaplama…

LGS tercih dönemine girilmesiyle YEP yani yerleştirmeye esas puan önem kazandı. Lise adayları için büyük önem taşıyan günler geldi işte YEP nasıl hesaplanır sorusunun cevabı ve YEP'in anlamı...

09:50 -
Haberler Eğitim
Tercih sürecinde önem taşıyor… YEP nedir? Yerleştirme puanı hesaplama…

YEP merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. İşte YEP’e dair detaylar ve YEP hesaplama yöntemi…

YEP NASIL HESAPLANIR?

Bütün notları örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi sınavlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir.

YEP nedir? Yerleştirme puanı hesaplama yöntemi…

YEP NEDİR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir.

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