TEV: Corona kahramanlarının çocuklarını unutmayın

Vehbi Koç’un öncülüğünde 1967’de kurulan TEV’in hayırseverlerin katkılarıyla o günden bugüne 251 bin 678’i yurt içinde ve 7 bini yurt dışında binlerce öğrenciye burs verdiğini anlatan Başkan Yırcalı sözlerini şöyle sürdürdü;

* TEV olarak burs vermenin dışında bazı özel çalışmalarımız da var. Bu özel çalışmaların bir tanesini Soma’daki maden kazasından sonra yaptık.

* Sonra, Elazığ ve Malatya depremi ve son olarak da Covid- 19 salgınında hayatını kaybeden sağlıkçılar için bir fon oluşturduk

GERİDE KALAN ÇOCUKLAR

Soma, Elazığ ve Covid-19 salgını dahil her üç durumda Korona Kahramanları Vefa Bursu Fonu’yla hayatını kaybeden ailelerin çocuklarına sadece üniversite hayatlarında değil tüm eğitim hayatları boyunca ilkokuldan başlayarak, burs verileceğini ifade eden Yırcalı şunları kaydetti:

* Soma’da 120 çocuk var. Elazığ depremi İle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’yla protokol yaptık. Elazığ ve Malatya’daki mağdur çocuklarımıza Eylül ayında burs vereceğiz.

HAYIRSEVER BURSLARIYLA OKUTULACAK

* Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu’nda ilk önce sağlık sektöründe hayatını kaybetmiş olanların çocuklarıyla başladık. 2 bin 500 bağışçımız yaklaşık 4 milyon TL’lik bir fon oluşturmamızı sağladı.

* Sadece doktorlar değil hasta bakıcılar dahil sağlık sektöründe çalışan hastane çalışanları dahil tamamına bu bursu vermek istedik. Bu nedenle de burs kapsamını genişletildi.

FEDAKAR ÇALIŞANLARIN EMANETİ…

* Sadece sağlık çalışanlarına değil, virüs döneminde hayatını kaybeden şehirler arası otobüs şöförleri, kargo çalışanları gibi farklı meslek gruplarından fedakarca çalışan tüm insanlarımızın evlatlarını eğitimleri boyunca okutacak olan bu burslara dahil ettik.

* Şu ana kadar 33 başvuru aldık, burs alma talepli başvurular sürüyor. 22’si sağlık, 11’i de kargo, otobüs şöförü, market çalışanı gibi 11 farklı sektörden.

* Hepsinin çocuklarını ilkokuldan itibaren tüm eğitim hayatları boyunca TEV olarak, hayırseverlerimizin bağışlarıyla üstleneceğiz.

BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

* Kamuda gündem çok hızlı değişiyor ama bu insanların zor günlerde ulusumuza yaptığı hizmetlerin unutmamasını istiyoruz.

* Dolayısıyla, yüksek hayati riske rağmen bizleri yaşatmak için fedakarca hizmet eden ve hizmet ederken de, virüs kaparak yaşamını yitiren bu insanların topluma emanet çocuklarına birlikte sahip çıkalım.

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

1967 yılında 205 hayırseverin kurduğu TEV bugün Türkiye’nin en köklü vakıflarından biridir. Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanırken, şimdiye kadar ihtiyaç sahibi 251 bin 678 öğrencinin eğitimi için yurt içi ve yurt dışı burslar verildi.

2019-2020 öğretim yılında yurt içinde yaklaşık 7 bin öğrenciye burs veren vakıf, eğitim için bin 978 genci yurt dışına gönderdi. Türkiye genelinde yaşayan 653 hibe ve vasiyet bağışçısı var. Halen sağlık alanında Türkiye’nin 67 ilinde halen sağlık alanında tıptan, hemşireliğe bin 255 öğrenciyi okutuyor.